Бийск: В Алтайском крае объявлен в розыск сбежавший особо опасный спецназовец

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Лидера бандитской группировки Валерия Вобликова ищут в Алтайском крае и соседних регионах..

5 марта 50-летний экс-силовик сбежал после оглашения приговора по делу об ограблении, сообщила «Комсомольская правда».

Экс-силовик сбежал после оглашения приговора по делу об ограблении. Злоумышленник уже не впервые сбегает из-под ареста. Так, в 2005 году во время этапирования он попросился в туалет, разоружил охрану и скрылся. Спустя два месяца его удалось задержать.

Через некоторое время Вобликов вновь устроил побег. Он заранее попросил супругу изготовить поддельное постановление суда о назначении общественным защитником его родного брата Дмитрия. С этими документами мужчина пришел в СИЗО и из-за внешнего сходства остался там. Вобликов-старший вышел из здания, забрав документы брата на КПП.

Когда наблюдатели заметили подмену, то полицейские вновь отправились на поиски преступника и задержали его через 37 дней. На заседание суда в Новосибирске рецидивиста привезли с повязкой на глазах. Вооруженные силовики дежурили тогда по всему зданию. Инстанция приговорила фигуранта к 19 годам колонии строгого режима, однако через семь лет бандит вышел на свободу из-за того, что ослеп на один глаз.

В марте 2021 года Вобликов получил семь лет и два месяца лишения свободы за преступление, совершенное в 2011 году. Тогда мужчина руководил нападением на фермера из Косихинского района Владимира Устинова.

Суд первой инстанции в Косихе назначил экс-спецназовцу больше семи лет лишения свободы и освободил его от наказания из-за инвалидности. Позже Алтайский краевой суд вынес более жесткий приговор, но преступнику вновь удалось сбежать, причем вместе с браслетом слежения. 11 марта мужчину объявили в федеральный розыск.

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14:10, 09.03.2021 2521

Бийский рабочий