Бийск: В алтайском МЧС рассказали, как безопасно встретить Масленицу

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В Алтайском крае массовые мероприятия, посвященные Масленице, пройдут в эти выходные.

В обеспечении безопасности во время праздника будут задействованы сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и его подразделений. Сотрудники пожарной охраны не только проконтролируют соблюдение правил пожарной безопасности, но смогут дать гражданам ценные советы по обеспечению безопасности.

Как известно, кульминаций праздника является сжигание чучела Масленицы. Это мероприятие проводится с использованием открытого огня, поэтому во время него следует быть особенно осторожными:

место для сжигания чучела должно находиться на расстоянии не менее 50 метров от зданий, сооружений и других построек;

организаторы мероприятия должны позаботиться о наличии первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и обеспечить при необходимости беспрепятственный проезд транспорта экстренных служб;

рядом со сжигаемым чучелом не должны находиться посторонние люди, особенно дети; оптимальное расстояние до зрителей – не менее 15 метров;

при сжигании чучела Масленицы необходимо учитывать погодные условия: опасно пользоваться открытым огнем при сильном ветре;

после окончания мероприятия необходимо убедиться в отсутствии горящих или тлеющих остатков чучела.

Зачастую, особенно в сельской местности, масленичные гуляния проводятся недалеко от зимних водоемов. Поэтому следует помнить и о том, что крайне опасно собираться на льду большими группами людей, бегать и прыгать на нем.

Масленичную неделю сложно представить и без традиционных блинов. Поэтому еще раз напоминаем правила пожарной безопасности на кухне. Старайтесь держать подальше от плиты все, что может загореться: занавески, полотенца, бумажные пакеты и коробки. Электрические провода на кухне должны быть обязательно сухими и чистыми (вода и жир разрушают изоляцию), проложены как можно дальше от нагревающихся поверхностей и вне пределов досягаемости детей. Обязательно удаляйте с плиты и кухонного стола весь пролитый жир, он может легко загореться. В качестве подручных средств тушения возгорания на кухне может пригодиться банка с водой, мокрое полотенце, пищевая сода, земля из цветочных горшков и т.д. Если масло загорелось в сковороде, закройте ее крышкой. Ни в коем случае не заливайте сковороду водой – горящее масло разлетится по всей кухне и начнется настоящий пожар. Регулярно проверяйте состояние газовой плиты, неисправность горелок может привести к пожару или взрыву.

Весна идёт: где в Бийске и за его пределами отмечать Масленицу и провожать зиму

13:51, 13.03.2021 835

Бийский рабочий