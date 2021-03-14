Бийск: В Алтайском крае продолжается рост продаж автомобилей

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Во многом эксперты это связывают с возобновлением госпрограмм, стимулирующих покупку автомобилей, произведённых в нашей стране.

Так, за первые два месяца 2021 года на льготных условиях было реализовано более 42,5 тыс. автомобилей. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В том числе, по программе льготного автокредитования было приобретено около 35,4 тыс. автомобилей, по программе льготного лизинга — еще более 7,1 тыс. автомобилей.

Ранее в Минпромторге сообщали, что в 2021 году планируется выделить более 16 млрд рублей на стимулирование спроса в отечественной автомобильной промышленности. Средства распределяются по различным программам. Так. 8,9 млрд рублей выделяется на стимулирование продаж для физлиц с помощью льготного автокредитования. Еще 3,8 млрд рублей предусмотрены на программу льготного лизинга для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. 3,33 млрд рублей предусмотрено на стимулирования продаж газомоторной техники.

Официальные дилеры Алтайского края также отмечают рост продаж автомобилей. В частности, в автоцентре «Юг», в январе 2021 года продажи отечественных автомобилей выросли на 15% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

По данным пресс-службы банка ВТБ, у их клиентов наибольшим спросом в 2019 – 2020 году пользовались Lada Granta, Lada Vesta, Hyundai Creta. Доля отечественных автомобилей, приобретенных с помощью автокредитования ВТБ, в 2019 году составила 28%, в 2020 год, когда началась пандемия новой коронавирусной инфекции, снизилась и составила 18%. Подавляющее большинство в этом количестве – автомобили семейства Lada.

В начале 2021 года в Алтайском крае сохраняется спрос автомобили с пробегом

16:09, 22.02.2021 779

Бийский рабочий