Бийск: В Алтайском крае более 140 школьников пожаловались на признаки отравления

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Все они – учащиеся школы №128 города Барнаула. В администрации школы отравление отрицают.

Более 140 учеников школы №128 в Барнауле Алтайского края обратились к медикам с симптомами отравления. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Всего к медикам за последнюю неделю обратились 144 ребенка.

Как сообщили в мэрии Барнаула, среди симптомов заболевших: рвота, расстройство желудка, температура. По предварительным результатам проверки выяснилось, что заболевшим были поставлены диагнозы: гастроэнтерит, расстройство ЖКТ, ОРВИ. В школу направлена комиссия комитета по образованию города.

— В случае роста числа заболевших, некоторые классы будут закрыты на карантин, — добавили в мэрии.

Сейчас в школе работают специалисты управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, ведется эпидемиологическое расследование. На месте также будет проведен отбор проб, пояснили в управлении.

В пресс-службе прокуратуры Алтайского края сообщили, что по факту возможного отравления детей проводится проверка.

— Предстоит проверить качество питания и питьевой воды в школе, а также качество приготовление еды в комбинате школьного питания (КШП). Предположительно, речь идет о КШП «Глобус». Следственными органами в Алтайском крае также проводится проверка.

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15:36, 02.03.2021 2432

Бийский рабочий