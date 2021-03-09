Бийск: В Алтайском крае 9 марта ожидается усиление ветра

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МЧС предупреждает жителей региона о непогоде.

По информации синоптиков, в Алтайском крае 9 марта 2021 года по югу ожидаются мокрый снег, гололёдные явления, метели, усиление ветра до 7-12 метров в секунду.

Местами порывы ветра могут достигать до 17-22 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица. Температура ночью от -13 до -18 °С, местами по югу и востоку от -6 до -11 °С, днём от -3 до -8 °С, местами по югу до +3 °С.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю предупреждает, что при усилении ветра, возможно отключение электроэнергии. К этому стоит подготовиться и предусмотреть автономное освещение (фонари, керосиновые лампы, свечи), походную плитку.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101. Будьте осторожны!

Бийский рабочий