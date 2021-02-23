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Алтайский край

Бийск: В Алтайском крае обсудили стоимость путевок в детские летние лагеря

Фев 23, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

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20 февраля состоялось первое заседание краевой межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

Ключевыми вопросами обсуждения стали организация работы, стоимость путёвок и продолжительность смены. Большинство членов комиссии одобрили 14-дневную смену. Однако, по мнению министра образования и науки Алтайского края Максима Костенко, в лагерях, где есть такая возможность, смена может составить и 21 день.

Стоимость путёвки летом 2021 года составит 18500 рублей – на 14 дней и 27500 рублей – на 21 день.

На заседании комиссии были обсуждены меры государственной поддержки, в том числе семьям с детьми до 15 лет, сотрудникам органов государственной власти Алтайского края и краевых государственных учреждений с детьми до 15 лет, многодетным семьям, детям-инвалидам и сиротам, детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Софинансирование путёвок будет осуществляться за счёт средств краевого и муниципальных бюджетов.

Заявочная кампания на софинансирование путёвок будет организована посредством автоматизированной информационной системы на портале. Заявки принимаются с 1 марта. Регистрацию на портале можно будет пройти в консультационных пунктах муниципальных органов управления образованием, школ, организаций отдыха детей и их оздоровления. Для решения оперативных вопросов будет работать телефон горячей линии.

В Алтайском крае обсудили стоимость путевок в детские летние лагеря 1

В этом году заявки на детские лагеря в Бийске начнут собирать позже

13:49, 09.02.2021 1252

 

Бийский рабочий

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