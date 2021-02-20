Бийск: В Алтайском крае ежедневно более трех тысяч человек прививаются от коронавируса

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Среди привитых жителей края больше половины старше 60 лет, а 44 человека — старше 90 лет.

В Алтайский край поступила новая партия вакцины в количестве 14200 доз. Таким образом, регион уже получил 66542 комплекта. Все они распределены между 81 медицинской организацией.

В прививочной компании уже участвуют все районные больницы, постепенно прививая пациентов согласно сформированным заранее спискам.

— Если Вы записались, но вас еще не пригласили на прививку, ожидайте, Ваша очередь обязательно дойдет, — отмечают в министерстве здравоохранения Алтайского края.

Вакцина поступает в край еженедельно, отмечают в ведомстве.

В регионе начали работу мобильные ФАПы, которые выезжают в отдаленные населенные пункты края. Благодаря увеличению прививочных пунктов удалось увеличить темпы вакцинации населения.

Сегодня ежедневно прививаются более трех тысяч человек, отметили в минздраве региона. На утро 19 февраля в вакцинации участвуют 39682 человека, в том числе 28527 получили первую прививку, 11555 полностью привиты (получили две прививки). Среди привитых жителей края больше половины старше 60 лет, а 44 человека — старше 90 лет.

Бийский рабочий