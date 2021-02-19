Бийск: В Алтайском крае утвердили законопроект «О статусе педагогического работника» • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: В Алтайском крае утвердили законопроект «О статусе педагогического работника»

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

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Проект закона «О статусе педагогического работника в Алтайском крае» в ходе 51-й сессии АКЗС 26 февраля рассмотрят во втором чтении.

В период между чтениями закон прошел широкое общественное обсуждение на площадках педагогических вузов и ссузов, а также в школах. В первом чтении документ был принят на сессии краевого парламента в декабре 2020 года.

Как подчеркнули в правительстве Алтайского края, проект закона Алтайского края «О статусе педагогического работника в Алтайском крае» разработан по инициативе губернатора Алтайского края Виктора Томенко для повышения статуса учителя в обществе.

Законопроектом предусмотрены положения о мерах социальной поддержки педагогических работников, материального и морального стимулирования, гарантиях права на профессиональное развитие, содействии привлечению выпускников профильных вузов в образовательные организации края, стимулировании деятельности общественных организаций педагогов, развитии форм организационной поддержки.

Поступившие замечания и предложения учтены в окончательной редакции документа.

Так, разработчики дополнили нормы о мерах материального поощрения положением о выплате денежных поощрений, премий лучшим педагогическим работникам за счет средств краевого бюджета. Скорректирован текст клятвы педагога, впервые поступающего на работу в краевую образовательную организацию. 

Ко второму чтению норма о присвоении ведомственного знака отличия «Почетный педагогический работник Алтайского края» дополнена обязанностью органов власти создавать условия для обобщения и распространения передового опыта педагогического работника, награжденного знаком отличия.

Проект закона предлагается принять во втором чтении.

Бийский рабочий

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