Бийск: В Алтайском крае открыты прямые авиарейсы в Крым • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

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Две авиакомпании открыли продажу билетов на прямые рейсы между Барнаулом и Симферополем, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Программа выполнения полетов «Уральских авиалиний» начнется 1 мая. Вылет из Симферополя будет осуществляться на Airbus А320 по понедельникам и пятницам в 22 часа 30 минут. В столицу Алтайского края пассажиры прибудут на следующие сутки в 7 часов 30 минут. Вылет из Барнаула назначен на 8 часов 40 минут (по вторникам и субботам), в Крыму самолет приземлится в 10 часов 5 минут.

Авиакомпания Nordwind начнет выполнять рейсы с 5 июня. Вылет из Симферополя будет осуществляться на Boeing 737-800 по понедельникам и пятницам в 23 часа. В Барнаул пассажиры прибудут на следующие сутки в 8 часов 15 минут. Из столицы Алтайского края можно будет улететь по вторникам и субботам в 9 часов 30 минут, в Крыму самолет приземлится в 10 часов 35 минут.

Как отмечают в Международном аэропорту Барнаул имени Германа Титова, пассажиры могут приобрести билеты на это направление по субсидированному тарифу. Льготы предусмотрены для граждан Российской Федерации в возрасте до 23 лет, женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет. Также субсидированный тариф доступен инвалидам I группы любого возраста и их сопровождающему, инвалидам с детства II или III группы, сопровождающему ребенка-инвалида. Кроме того, льготным проездом пользуются многодетные семьи, имеющие соответствующее удостоверение.

Бийский рабочий