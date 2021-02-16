Бийск: В Алтайском крае за паводковой обстановкой следят с вертолетов • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

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В работе по сбору информации задействована авиация.

В преддверии наступления паводкоопасного периода спасатели проводят мониторинг обстановки и подготовку населённых пунктов к паводку. С установлением теплой погоды в муниципалитетах проводится очистка и расширение водоотводных каналов от снега и мусора.

Специалисты института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук отмечают, что за последние несколько лет на территории Алтайского края реализовалось несколько контрастных сценариев, характеризующих ход весеннего половодья. Стандартные ситуации, когда большие снегозапасы определяют значительную высоту первой волны половодья и продолжительность половодья в целом нарушались. Причем сложившиеся ситуации каждый год имели свою специфику.

В работе по сбору информации задействована авиация. Так, как сообщает региональное управление МЧС, на днях был проведён авиаоблёт территорий Змеиногорского и Чарышского районов сотрудниками Главного управления МЧС России по Алтайскому краю совместно со специалистами института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук для оценки снегозапасов в горах.

— Полученные данные позволят скорректировать прогноз развития паводковой ситуации в регионе, а также проводимый комплекс превентивных мероприятий по защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного характера обусловленных паводком, — отметил заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Андрей Новиков.

Постоянный контроль за обстановкой осуществляют и оперативные группы пожарно-спасательных частей края. Оперативной сменой Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю в круглосуточном режиме ведётся сбор и анализ поступающей информации. На сегодняшний день проводятся все необходимые превентивные мероприятия для недопущения подтоплений в паводкоопасный период, сообщают в ведомстве.

Бийский рабочий