Бийск: В Алтайском крае из-за солнечной активности возможны сбои в ТВ-трансляции • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

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РТРС предупредила о помехах в телевещании.

С 22 февраля по 13 марта наступает период весенней интерференции, в этот период телезрители и радиослушатели могут заметить последствия природного явления на своих устройствах. Причина в том, что Земля, сделав оборот вокруг Солнца, поворачивается к светилу северным полушарием. Солнце – мощный источник радиосигнала. Оказавшись ровно позади спутника связи, оно «глушит» теле- и радиосигнал земных вещателей.

Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. Но в такое время нельзя исключать периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад на пиксели, полное пропадание. Длится это недолго, от нескольких секунд до 10 минут, предупредили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Время начала и окончания интерференции в Алтайском крае — с 12:44 до 13:41 в период с 22 февраля по 9 марта. График возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов».

Бийский рабочий