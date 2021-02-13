Бийск: В Алтайском крае детям до 3-х лет можно будет лечить зубы под общим наркозом • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: В Алтайском крае детям до 3-х лет можно будет лечить зубы под общим наркозом

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

1 1 из 3 В Алтайском крае детям до 3-х лет можно будет лечить зубы под общим наркозом 1 В Алтайском крае детям до 3-х лет можно будет лечить зубы под общим наркозом 2 В Алтайском крае детям до 3-х лет можно будет лечить зубы под общим наркозом 3 В Алтайском крае детям до 3-х лет можно будет лечить зубы под общим наркозом 4 В Алтайском крае детям до 3-х лет можно будет лечить зубы под общим наркозом 5

В регионе готовится к открытию первое в регионе отделение по лечению зубов под общим наркозом у детей до 3-х лет и детей с ОВЗ.

Капитальный ремонт Краевой детской стоматологической поликлиники проводится в рамках развития системы здравоохранения Алтайского края. Он начался в августе 2020 года и должен быть завершен к началу лета. Сейчас здесь уже заменили водопровод, канализацию, отопление, пожарную сигнализацию, видеонаблюдение, сделали аварийный выход из подвального помещения.

После капитального ремонта в поликлинике откроют первое в регионе отделение по лечению зубов под общим наркозом у детей до 3-х лет и детей с ограниченными возможностями здоровья. Специализированную помощь им будут оказывать по полису ОМС.

Отремонтировано несколько кабинетов. Все стоматологические установки оснащаются мониторами, на которых врач сможет смотреть рентген-снимки, а пациент во время процедур – любимые мультики. Со временем в поликлинике даже сформируют видеобазу по заявкам малышей.

Ремонт проводится по программе развития системы здравоохранения Алтайского края. Он начался в августе 2020 года и должен быть завершен к началу лета.

Планируется открыть филиал Краевой детской стоматологической поликлиники в Новоалтайске, также с малой операционной.

В Алтайском крае детям до 3-х лет можно будет лечить зубы под общим наркозом 6

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