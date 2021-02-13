Бийск: В Алтайском крае в два раза увеличилось число пользователей портала Госуслуг • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

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В скором времени произойдет масштабная трансформация – у портала появится новая версия.

По данным региональной Минцифры, если в 2017 году на портале Госуслуги было зарегистрировано немного менее 1 млн жителей края, то на 8 февраля 2021 года уже более 2 млн 147 тысяч граждан. То есть, за пять лет количество пользователей выросло в 2,1 раза.

В скором времени произойдет масштабная трансформация – у портала появится новая версия. В апреле заработает голосовой помощник на основе технологий искусственного интеллекта. Пользователи смогут заполнять формы, отвечая на вопросы. К лету изменятся личный кабинет и основная страница портала.

— До конца марта на новую платформу будет переведено 20 востребованных услуг, а до конца года — более ста. Отмечу, что переход на новый портал будет бесшовным и незаметным для пользователей, услуги будут доступны с помощью уже имеющейся учетной записи, — пояснил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Новый портал будет отвечать современным требованиям кибербезопасности, в его основе — передовые технологии. Объем запросов для обработки расширят. Сейчас в РФ на портале более 75,5 млн подтвержденных учетных записей. В 2020 году было оказано 175 млн услуг. Средняя посещаемость портала — 5 млн в день. Количество оказываемых услуг достигает 550 тыс. Самой популярной стали выплаты на детей — почти 25 млн выполненных услуг на портале в 2020 году пришлось на них.

Пользователей также ждут дополнительные новшества.

Речь идет о таких мобильных приложениях, как «Здоровье», «Дом» и «Авто».

В частности, приложение «Здоровье» в марте протестируют в трех регионах РФ.

Бийский рабочий