Бийск: В Алтайском крае мошенники рассылают письма от имени губернатора • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: В Алтайском крае мошенники рассылают письма от имени губернатора

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

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Об этом сообщила пресс-служба правительства Алтайского края.

В письмах содержится просьба принять участие во внебюджетном финансировании государственных программ.

— Неизвестные лица рассылают письма с факсимиле подписи губернатора Алтайского края Виктора Томенко руководителям предприятий и организаций Алтайского края. В письмах содержится просьба принять участие во внебюджетном финансировании государственных программ. Ни губернатор, ни члены правительства Алтайского края с подобными просьбами никогда не обращались и не обращаются. Эти письма являются фейками. Не доверяйте мошенникам. В случае поступления таких писем обращайтесь в полицию, — заявил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев.

Бийский рабочий

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