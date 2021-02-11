Бийск: В Алтайском крае мошенники рассылают письма от имени губернатора • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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Об этом сообщила пресс-служба правительства Алтайского края.

В письмах содержится просьба принять участие во внебюджетном финансировании государственных программ.

— Неизвестные лица рассылают письма с факсимиле подписи губернатора Алтайского края Виктора Томенко руководителям предприятий и организаций Алтайского края. В письмах содержится просьба принять участие во внебюджетном финансировании государственных программ. Ни губернатор, ни члены правительства Алтайского края с подобными просьбами никогда не обращались и не обращаются. Эти письма являются фейками. Не доверяйте мошенникам. В случае поступления таких писем обращайтесь в полицию, — заявил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев.