Бийск: В Алтайском крае нарушители бегают в пограничную зону навестить родственников • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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За месяц на Алтае 30 человек привлекли к ответственности за нарушение правил пребывания в пограничной зоне.

Только в течение одного дня сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю задержали пять нарушителей пограничного режима, двое из которых оказались гражданами стран Центрально-Азиатского региона.

Причины нахождения в пограничной зоне у всех задержанных оказались разными: посещение родственников, осуществление хозяйственной деятельности.

Однако, объединило нарушителей одно – нежелание оформить пропуск для законного пребывания в пограничной зоне. Как следствие – все задержанные привлечены к административной ответственности.

В ведомстве напоминают, что для въезда и пребывания в пограничной зоне всем лицам необходимы документы, удостоверяющие личность. Этого достаточно для нахождения в полосе местности до 5-километрового рубежа перед государственной границей. Для проезда далее, вглубь пограничной зоны не имеющим в ней регистрации гражданам России необходимо дополнительно иметь при себе пропуск в пограничную зону.

Бийский рабочий