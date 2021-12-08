Бийск: В алтайском Минздраве объяснили случаи детской смертности от COVID-19

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Ранее в региональных СМИ сообщалось о трех случаях летального исхода детей, которые были инфицированы коронавирусом

Агрессивное течение коронавирусной инфекции не щадит даже детей, рассказали в пресс-службе Минздрава Алтайского края. Сообщается, что первый случай смерти наступил непосредственно от коронавирусной инфекции. Два других летальных случая были связаны с сопутствующими онкозаболеваниями у детей.

— После длительного лечения специалистам удалось победить COVID-19, но те процессы, которые были запущены в организме агрессивной инфекцией, спровоцировали более тяжелое течение сопутствующего заболевания и привели к необратимым последствиям, — говорится в сообщении ведомства.

Трое больных коронавирусом детей умерли в Алтайском крае

11:45, 05.12.2021 1158

— Начиная с сентября, мы начали отмечать наличие тяжелых форм среди детей. В процентном отношении их, конечно, будет гораздо меньше, чем среди взрослых (где-то 1%). Но тем не менее тяжелые формы встречаются у подростков, а также у детей с сахарным диабетом, ожирением или хроническими заболеваниями в виде гематологических проблем, пороков сердца. С тяжелым течением болезни детям так же, как и взрослым, может потребоваться искусственная вентиляция легких, — рассказала главный детский инфекционист края Галина Филлипова.

В настоящее время в ковидном госпитале для детей, который работает в Барнауле на базе ГБ №11, в отделении реанимации находятся три ребенка, один из них — на аппарате искусственной вентиляции легких.

Бийский рабочий