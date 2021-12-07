ГОРНЯК22 07.12.2021
Алтайский край

Бийск: В Алтайском крае ищущие работу в 2021 году снизили свои зарплатные ожидания

Горняк22
9 минут Ago

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В то время, как жители других регионов при поиске работы, завышают ожидания по зарплате, жители Алтайского края на лучшее не надеются

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала резюме и вакансии, открытые в регионах Сибирского федерального округа и выяснила, как отличаются предлагаемые и ожидаемые зарплаты в зависимости от региона.

Самые высокие предлагаемые зарплаты в ноябре 2021 года наблюдались в Иркутской области – в среднем 54 291 рубль. Самые низкие в Сибири зарплаты в ноябре предлагались в Алтайском крае – 38 272 рубля, при этом за год они выросли на 21%.

Наиболее высокие ожидания по зарплате продемонстрировали соискатели из Красноярского края – 44 075 рублей, а вот самые скромные – снова в Алтайском крае, 34 447 рублей.

Любопытно, что ожидания работников края снизились по отношению к прошлому году на 2%, хотя во всех остальных регионах Сибири зарплатные аппетиты соискателей выросли.

В Алтайском крае ищущие работу в 2021 году снизили свои зарплатные ожидания 1

Не до праздника: половине жителей Алтайского края некогда наряжать елку в офисе

17:45, 01.12.2021 738

 

Бийский рабочий

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