Бийск: В Алтайский край идет похолодание до -26 градусов

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Ночью 8 декабря в регионе заметно похолодает

В ближайшие дни температура воздуха в Алтайском крае начнет опускаться. После затянувшейся оттепели в регион придет легкий мороз. И если во вторник, 7 декабря в некоторых районах края еще сохранится плюсовая температура, то уже на следующий день — 8 декабря, погода резко изменится.

Так, например, согласно прогнозу Гидрометцентра, в Барнауле 7 декабря днем будет +1 градус, а ночью уже -20. Также и в Бийске вторник отметится потеплением до +3 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -13 градусов.

Самой холодной на этой неделе станет ночь среды, 8 декабря. В некоторых районах региона ночная температура опустится до -26 градусов. В Бийске тоже заметно похолодает — ночью ожидается до -19 градусов.

В последующие дни холодная погода сохранится. Немного теплее станет к выходным.

Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму в Алтайском крае

12:13, 05.12.2021 14619

Бийский рабочий