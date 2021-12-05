Бийск: В Алтайском крае на видео сняли волков, вышедших к людям

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Хищники подошли к селу в Краснощековском районе

Жители села Черемшанка в Краснощековском районе заметили пару волков. Очевидцы сняли нежданных гостей на видео и поделились им в сообществе «Barnaul 22».

Хищники подошли совсем близко к селу, утверждает автор видео. Сначала волки не боялись людей, но потом все же убежали.

Напомним, в прошлом году соцсети в Алтайском крае облетело видео с волками в Белокурихе. В связи с этим в городе даже сформировали бригаду охотников, специализирующихся на добыче этого животного. Однако позже выяснилось, что видео было фейковым. Органы внутренних дел нашли обладателя голоса, говорящего за кадром о погоне за хищником в Белокурихе.

Автор нашумевшего видео о волках в Белокурихе признался, что это фейк

09:13, 25.01.2021 1798

Бийский рабочий