Бийск: В Алтайском крае из-за ветра с дождем ограничили движение на шести трассах
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Как сообщает минтранс региона, движение ограничено на трассах регионального значения
В связи с неблагоприятными погодными условиями из-за осадков в виде дождя, сильного бокового ветра и гололеда для автобусов и грузовых автомобилей закрыт проезд на трассах:
- Ребриха-Шарчино-Корчино-Завьялово-Леньки-Благовещенка
- Благовещенка-Нижняя Суетка
- Волчиха-Родино-Благовещенка-Кулунда
- Юдиха-Тюменцево-Баево-Знаменка-Славгород
- Змеиногорск-граница Новосибирской области
- Волчиха-Родино-Благовещенка-Кулунда.
Отменены автобусные рейсы до Кулунды и Славгорода.
Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта Алтайского края, в течение дня ожидается усиление ветра и ухудшение погодных условий. Водителям необходимо быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал движения.
Актуальную информацию о проезде можно уточнять по номерам телефонов:
- дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8-800-222-3169;
- дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;
- дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;
- дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.
Добавим, синоптики передавали для Алтайского края ухудшение погодных условий. В пятницу днем и в ночь на субботу 4 декабря в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящего в снег, местами возможны метели, гололедные явления. На дорогах края сильная гололедица. Ночью 4 декабря по югу региона местами снежные заносы. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 17-22 м/с.
В Алтайском крае ожидается ухудшение погоды с ветром, дождем и мокрым снегом
06:03, 03.12.2021 683