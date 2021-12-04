Бийск: В Алтайском крае из-за ветра с дождем ограничили движение на шести трассах

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Как сообщает минтранс региона, движение ограничено на трассах регионального значения

В связи с неблагоприятными погодными условиями из-за осадков в виде дождя, сильного бокового ветра и гололеда для автобусов и грузовых автомобилей закрыт проезд на трассах:

Ребриха-Шарчино-Корчино-Завьялово-Леньки-Благовещенка

Благовещенка-Нижняя Суетка

Волчиха-Родино-Благовещенка-Кулунда

Юдиха-Тюменцево-Баево-Знаменка-Славгород

Змеиногорск-граница Новосибирской области

Волчиха-Родино-Благовещенка-Кулунда.

Отменены автобусные рейсы до Кулунды и Славгорода.

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта Алтайского края, в течение дня ожидается усиление ветра и ухудшение погодных условий. Водителям необходимо быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал движения.

Актуальную информацию о проезде можно уточнять по номерам телефонов:

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

Добавим, синоптики передавали для Алтайского края ухудшение погодных условий. В пятницу днем и в ночь на субботу 4 декабря в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящего в снег, местами возможны метели, гололедные явления. На дорогах края сильная гололедица. Ночью 4 декабря по югу региона местами снежные заносы. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 17-22 м/с.

В Алтайском крае ожидается ухудшение погоды с ветром, дождем и мокрым снегом

06:03, 03.12.2021 683

Бийский рабочий