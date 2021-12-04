Бийск: В Алтайском крае за сутки выявлено 519 случаев COVID, умерло 30 человек
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За сутки зарегистрировано 519 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 519 пациентов, умерло 30 человек, все — от COVID-19
Новые случаи
- Барнаул – 145
- Бийск – 41
- Рубцовск – 39
- Алейск – 18
- Михайловский и Топчихинский районы — по 16
- Бийский район – 15
- Камень-на-Оби, Павловский район – по 14
- Благовещенский район – 13
- Локтевский район – 12
- Егорьевский, Рубцовский, Усть-Калманский район – по 11
- Крутихинский район – 10
- Немецкий национальный район – 9
- Славгород, Змеиногорский, Кулундинский районы — по 8
- Угловский район – 7
- Алейский, Каменский, Первомайский, Советский, Суетский районы – по 6
- Заринск, Новоалтайск, Калманский район — по 5
- Волчихинский, Красногорский, Поспелихинский, Солтонский, Шипуновский районы – по 4
- Быстроистокский, Тюменцевский, Хабарский районы – по 3
- Завьяловский, Заринский, Зональный, Ключевский, Тогульский, Усть-Пристанский, Чарышский районы – по 2
- Ельцовский, Курьинский, Панкрушихинский, Солонешенский, Целинный район – по 1.
Коронавирус в Алтайском крае на 3 декабря
- Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 150 человек.
- 318 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
- 59 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
- 325 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Количество тяжелобольных – 642, из них подключено к аппаратам ИВЛ –257.
Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 369,72 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 9325 человека в день.
С 3 декабря еще в одном ТЦ Бийска откроют дополнительный пункт вакцинации
11:08, 02.12.2021 1435