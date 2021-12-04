Бийск: В Алтайском крае за сутки выявлено 519 случаев COVID, умерло 30 человек

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За сутки зарегистрировано 519 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 519 пациентов, умерло 30 человек, все — от COVID-19

Новые случаи

Барнаул – 145

Бийск – 41

Рубцовск – 39

Алейск – 18

Михайловский и Топчихинский районы — по 16

Бийский район – 15

Камень-на-Оби, Павловский район – по 14

Благовещенский район – 13

Локтевский район – 12

Егорьевский, Рубцовский, Усть-Калманский район – по 11

Крутихинский район – 10

Немецкий национальный район – 9

Славгород, Змеиногорский, Кулундинский районы — по 8

Угловский район – 7

Алейский, Каменский, Первомайский, Советский, Суетский районы – по 6

Заринск, Новоалтайск, Калманский район — по 5

Волчихинский, Красногорский, Поспелихинский, Солтонский, Шипуновский районы – по 4

Быстроистокский, Тюменцевский, Хабарский районы – по 3

Завьяловский, Заринский, Зональный, Ключевский, Тогульский, Усть-Пристанский, Чарышский районы – по 2

Ельцовский, Курьинский, Панкрушихинский, Солонешенский, Целинный район – по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 3 декабря

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 150 человек.

318 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

59 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

325 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Количество тяжелобольных – 642, из них подключено к аппаратам ИВЛ –257.

Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 369,72 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 9325 человека в день.

С 3 декабря еще в одном ТЦ Бийска откроют дополнительный пункт вакцинации

11:08, 02.12.2021 1435

Бийский рабочий