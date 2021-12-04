ГОРНЯК22 04.12.2021
Алтайский край

Бийск: В Алтайском крае за сутки выявлено 519 случаев COVID, умерло 30 человек

Горняк22
10 часов Ago

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За сутки зарегистрировано 519 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 519 пациентов, умерло 30 человек, все — от COVID-19

Новые случаи

  • Барнаул – 145
  • Бийск – 41
  • Рубцовск – 39
  • Алейск – 18
  • Михайловский и Топчихинский районы — по 16
  • Бийский район – 15
  • Камень-на-Оби, Павловский район – по 14
  • Благовещенский район – 13
  • Локтевский район – 12
  • Егорьевский, Рубцовский, Усть-Калманский район – по 11
  • Крутихинский район – 10
  • Немецкий национальный район – 9
  • Славгород, Змеиногорский, Кулундинский районы — по 8
  • Угловский район – 7
  • Алейский, Каменский, Первомайский, Советский, Суетский районы – по 6
  • Заринск, Новоалтайск, Калманский район — по 5
  • Волчихинский, Красногорский, Поспелихинский, Солтонский, Шипуновский районы – по 4
  • Быстроистокский, Тюменцевский, Хабарский районы – по 3
  • Завьяловский, Заринский, Зональный, Ключевский, Тогульский, Усть-Пристанский, Чарышский районы – по 2
  • Ельцовский, Курьинский, Панкрушихинский, Солонешенский, Целинный район – по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 3 декабря

  • Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 150 человек.
  • 318 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
  • 59 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
  • 325 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Количество тяжелобольных – 642, из них подключено к аппаратам ИВЛ –257.

Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 369,72 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 9325 человека в день.

В Алтайском крае за сутки выявлено 519 случаев COVID, умерло 30 человек1

С 3 декабря еще в одном ТЦ Бийска откроют дополнительный пункт вакцинации

11:08, 02.12.2021 1435

 

Бийский рабочий

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