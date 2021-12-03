ГОРНЯК22 03.12.2021
Алтайский край

Бийск: В Алтайском крае ожидается ухудшение погоды с ветром, дождем и мокрым снегом

Горняк22
3 часа Ago

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Синоптики Алтайского ЦГМС прогнозируют для региона неблагоприятные погодные условия на 3 и 4 декабря

В пятницу днем и в ночь на субботу 4 декабря в Алтайском крае ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящего в снег, местами возможны метели, гололедные явления. На дорогах края сильная гололедица. Ночью 4 декабря по югу региона местами снежные заносы.

Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 17-22 м/с. Ветровая нагрузка прогнозируется в Змеиногорском, Зональном, Краснощековском, Локтевском, Петропавловском, Усть-Калманском, Усть-Пристаньском, Целинном районах.

Жителям региона при сильном ветре и неблагоприятных погодных условиях необходимо соблюдать правила собственной безопасности:

  • ограничить проведение работ на высотных зданиях и конструкциях;
  • соблюдать осторожность при передвижении на улицах и дорогах;
  • держаться подальше от рекламных и легких конструкций, строящихся зданий, крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автомобили;
  • избегать линий электропередач, не подходить к оборвавшимся электропроводам.

В Алтайском крае ожидается ухудшение погоды с ветром, дождем и мокрым снегом1

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16:08, 02.12.2021 907

 

Бийский рабочий

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