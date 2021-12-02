Бийск: В Алтайском крае разработают проект закона о статусе медработника

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По мнению депутатов, закон мог бы помочь обновить и упорядочить меры поддержки для медицинских работников

Депутаты фракции «Единая Россия» и комитет по здравоохранению АКЗС разработают закон о статусе медицинского работника, сообщает пресс-служба регионального парламента.

— В нынешних условиях такой документ просто жизненно необходим. Этот закон должен стать востребованным и эффективным механизмом как финансовой поддержки, так и, конечно же, укрепления профессионального статуса, — пояснил руководитель фракции Сергей Приб.

Он отметил, что в регионе действует ряд программ для начинающих медиков и специалистов, которые едут работать на село — закон помог бы обновить и упорядочить различные меры поддержки.

Законопроект уже внесен в план работы краевого парламента на следующее полугодие. Как рассказал председатель профильного комитета по здравоохранению, член фракции «Единая Россия» Владимир Лещенко, работа над документом уже началась, идут консультации со специалистами, изучается опыт других регионов.

— Это будет документ с реальными, актуальными мерами поддержки, которые сейчас распределены по отдельным отраслевым постановлениям или отданы на откуп руководителям медицинских учреждений. Необходимо также документально закрепить понятие наставничества, зафиксировать обязательность доплат молодым специалистам, возможность профессионального роста. Надеемся, этот закон будет понят и принят медицинским сообществом. Готовы его всесторонне обсуждать. На данный момент дефицит кадров — значительная проблема, и мы надеемся, что этот закон будет способствовать привлечению и закреплению кадров в отрасли, — подчеркнул Владимир Лещенко.

Кроме того, в документе планируют прописать меры поддержки и гарантии в части создания комфортных условий для проживания сотрудников медицинских организаций, не имеющих жилья, предоставление компенсации коммунальных платежей для медицинских работников, проживающих в сельской местности, дополнительные гарантии при реализации права на оздоровление и ряд других мер.

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10:39, 01.11.2021 1871

Бийский рабочий