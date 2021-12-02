Бийск: В Алтайском крае увеличили темпы расселения из аварийного жилья

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В этом году свыше 1,3 тысячи человек расселили из аварийного жилья в Алтайском крае

По данным краевого Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, с 2019 по 2021 год в новые квартиры переехали 3,6 тысячи человек из 5,8 тысячи жителей региона, которые должны получить новое жилье до 2025 года.

Темпы расселения в Алтайском крае не отстают от общероссийской тенденции.

— За 2019-2021 годы расселено более 4 миллионов квадратных метров, на которых проживали 245 тысяч граждан. Этот показатель составляет 134% от плана за указанный период, — отметил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

Тем временем анонсирована новая программа расселения, рассчитанная на 2022-2024 годы. Планируется, что за это время 600 тысяч россиян переселят из аварийного жилья — в два с лишним раза больше, чем за предыдущие два года. Новую программу поддержал Владимир Путин, она стартует в следующем году. На нее в проекте федерального бюджета уже запланировано 45 миллиардов рублей̆. Под расселение попадет жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. По всей стране это более 11 миллионов квадратных метров.

Предполагается, что людей не просто переселят в новые квартиры. Марат Хуснуллин подчеркнул: крайне важно использовать новый механизм комплексного развития территорий. Нужны программы льготного ипотечного кредитования, много внимания требует ремонт старых и строительство новых коммунальных сетей.

Возможность будет: переселенцу из ветхого жилья в Бийске увеличили выплату

16:33, 24.11.2021 1351

Бийский рабочий