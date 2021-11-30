Бийск: В Алтайском крае зрителей пустят на спортивные мероприятия, но с рядом условий

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В первую очередь у посетителей спросят QR-код

Зрители спортивных мероприятий в Алтайском крае смогут вернуться на трибуны. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил министр спорта региона Алексей Перфильев.

Глава ведомства пояснил, что получил очень много обращений от болельщиков с просьбой открыть доступ на трибуны.

— Действительно,всем нашим командам, спортсменам нужна поддержка зрителей. Спортивная отрасль ответственно выполняла и выполняет все рекомендации и предписания Роспотребнадзора, работает в штатном режиме, — отметил Перфильев.

Министр сообщил, что теперь за допуск зрителей на трибуны будут отвечать организаторы мероприятий. Если они намерены пустить болельщиков на соревнования, то должны будут обратиться в Министерство спорта края с заявлением и обеспечить все меры профилактики COVID-19. Среди них: вход по QR-коду, наличие масок, антисептиков, термометрия, социальная дистанция, заполняемость до 500 человек, но не более 50 % от вместимости площадки.

— Призываю болельщиков и организаторов ответственно подходить к организации и посещению спортивных мероприятий, беречь свое здоровье и здоровье окружающих, — завершил пост Алексей Перфильев.

Напомним, с 3 ноября в Алтайском крае все спортивные соревнования и все массовые спортивные мероприятия в регионе проходили без зрителей в связи с тяжелой эпидситуацией.

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13:47, 19.11.2021 1879

Бийский рабочий