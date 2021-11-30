ГОРНЯК22 30.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Алтайском крае заработало мобильное приложение для доноров крови

Горняк22
12 минут Ago

0

Через мобильное приложение можно следить за статистикой по совершенным донациям и ознакомиться с результатами лабораторных исследований

Мобильное приложение «Служба крови» теперь работает и в Алтайском крае. Как рассказали в минздраве региона, программа предназначена для предоставления полного спектра информации по вопросам донорства крови и ее компонентов для всех основных целевых групп – участников донорского движения, в том числе по основным направлениям пропаганды массового донорства крови и ее компонентов.

В ведомстве заявили, что с помощью приложения жители Алтайского края могут запланировать сдачу крови. Но при этом сообщили, что планирование записи через приложение «осуществляется для личных целей и не означает запись в учреждение».

— Сдача крови происходит без записи, по живой очереди, запись на сдачу плазмы и тромбоцитов – только через регистратуру Службы крови, — констатировали в минздраве.

Кроме того, для получения доступа к приложению пользователю еще и придется очно обратиться в регистратуру Центра крови. Чтобы войти в Личный кабинет донора нужен уникальный 20-значного код донации, присваиваемый после каждого успешного проведения процедуры, а он выдается только в регистратуре организации Службы крови. И ко всему прочему, как отметили в Минздраве края, в настоящее время не все учреждения имеют такую техническую возможность. Ознакомиться с перечнем учреждений, выдающих код донации можно в разделе «Где сдать кровь?» портала yadonor.ru, выставив фильтр «Выдает код донации».

После прохождения этой процедуры в мобильном приложении, вы сможете:

  • Получить информацию о совершенных донациях;
  • Ознакомиться с результатами лабораторных исследований;
  • Следить за статистикой по совершенным донациям;
  • Планировать последующие донации;
  • Оценить свой путь до присвоения Почетного звания;
  • Рассказать друзьям о планируемом визите в учреждение Службы крови;
  • Узнавать новости о работе Службы крови;

В Алтайском крае заработало мобильное приложение для доноров крови1

Значок и 570 рублей: зачем на самом деле бийчане становятся донорами крови

15:27, 15.10.2021 2229

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Житель города Славгорода предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель города Славгорода предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
1 минута Ago
Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 68...
Горняк22: Житель города Славгорода предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель города Славгорода предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
1 минута Ago
Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 68...
Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с гибелью троих школьников — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с гибелью троих школьников — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
1 минута Ago
Следственным отделом по ЗАТО Сибирский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления,...
Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту получения тяжкого вреда здоровью рабочим предприятия — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту получения тяжкого вреда здоровью рабочим предприятия — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
1 минута Ago
Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело...
Горняк22: Бывший сотрудник одного из заводов города Барнаула предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Бывший сотрудник одного из заводов города Барнаула предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
1 минута Ago
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела...
Горняк22: Трое несовершеннолетних жителей города Бийска признаны виновными в совершении нескольких преступлений в отношении знакомой — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Трое несовершеннолетних жителей города Бийска признаны виновными в совершении нескольких преступлений в отношении знакомой — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
1 минута Ago
Собранные следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения...

Читать по теме:

ВТОПЕ: