Бийск: В Алтайском крае заработало мобильное приложение для доноров крови

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Через мобильное приложение можно следить за статистикой по совершенным донациям и ознакомиться с результатами лабораторных исследований

Мобильное приложение «Служба крови» теперь работает и в Алтайском крае. Как рассказали в минздраве региона, программа предназначена для предоставления полного спектра информации по вопросам донорства крови и ее компонентов для всех основных целевых групп – участников донорского движения, в том числе по основным направлениям пропаганды массового донорства крови и ее компонентов.

В ведомстве заявили, что с помощью приложения жители Алтайского края могут запланировать сдачу крови. Но при этом сообщили, что планирование записи через приложение «осуществляется для личных целей и не означает запись в учреждение».

— Сдача крови происходит без записи, по живой очереди, запись на сдачу плазмы и тромбоцитов – только через регистратуру Службы крови, — констатировали в минздраве.

Кроме того, для получения доступа к приложению пользователю еще и придется очно обратиться в регистратуру Центра крови. Чтобы войти в Личный кабинет донора нужен уникальный 20-значного код донации, присваиваемый после каждого успешного проведения процедуры, а он выдается только в регистратуре организации Службы крови. И ко всему прочему, как отметили в Минздраве края, в настоящее время не все учреждения имеют такую техническую возможность. Ознакомиться с перечнем учреждений, выдающих код донации можно в разделе «Где сдать кровь?» портала yadonor.ru, выставив фильтр «Выдает код донации».

После прохождения этой процедуры в мобильном приложении, вы сможете:

Получить информацию о совершенных донациях;

Ознакомиться с результатами лабораторных исследований;

Следить за статистикой по совершенным донациям;

Планировать последующие донации;

Оценить свой путь до присвоения Почетного звания;

Рассказать друзьям о планируемом визите в учреждение Службы крови;

Узнавать новости о работе Службы крови;

Значок и 570 рублей: зачем на самом деле бийчане становятся донорами крови

15:27, 15.10.2021 2229

Бийский рабочий