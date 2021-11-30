ГОРНЯК22 30.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Алтайском крае выросло число экономически активного населения

Горняк22
12 минут Ago

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Алтайкрайстат проанализировал показатели занятости и безработицы в Алтайском крае в III квартале 2021 года

Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше в III квартале 2021 года в Алтайском крае составил 56,4%. В соответствующем периоде 2020 года показатель был равен 53,6%. Из всех занятых жителей региона по найму работали 91,8%, доля самостоятельно занятого населения составила 7,3%. На предприятиях, в организациях со статусом юридического лица выполняли работу 76,7% населения.

В экономике были заняты 974,7 тыс. человек трудоспособного возраста, при этом мужчин на 69,3 тыс. человек больше, чем женщин. Средний возраст занятого населения края составил 41,7 года.

Не имели работы или доходного занятия, но активно искали и готовы были приступить 54,1 тыс. человек. При этом уровень безработицы составил 4,8% (в соответствующем периоде 2020 года – 6,0%). 34,9% от числа безработных были лица, не имеющие опыта трудовой деятельности. 6,1% тех, кто имел опыт работы, оставили прежнее место работы в связи с высвобождением или сокращением численности работников, ликвидацией предприятия. В результате увольнения по собственному желанию – 31,9%.

Аналитики отмечают, что наиболее предпочтительным при поиске работы являлось обращение к помощи друзей, родственников и знакомых – его использовали 57,3% безработных. Наряду с этим, 17,2% безработных обратились в государственные органы службы занятости населения.

В Алтайском крае выросло число экономически активного населения1

В Бийске свободных вакансий стало в два раза больше, чем соискателей

11:52, 14.10.2021 2003

 

Бийский рабочий

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