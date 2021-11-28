Бийск: В Алтайском крае из-за неправильной эксплуатации печей горят дома

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Сезон печного отопления всегда чреват высоким риском возникновения пожаров из-за нарушения пожарной безопасности при эксплуатации печей

В Алтайском крае продолжаются пожары из — за неправильной эксплуатации печей.

26 ноября в поселке Васильчуки Ключевского района произошло возгорание в частном жилом доме. Пожар начался в районе печи. По приезду пожарных огонь был оперативно ликвидирован. Однако при происшествии пострадал мужчина 2003 года рождения. Молодой человек порезал руки о стекло, на месте ему была оказана скорая медицинская помощь.

Подобный случай на этой неделе произошел и в селе Шишкино Тальменского района. Здесь в переулке Лесном возник пожар в частном жилом доме. На его тушение прибыли дружинники села и профессиональные пожарные. На момент прибытия первого подразделения открытым огнем горел дом и хозяйственные постройки, произошло обрушение крыши. Площадь горения составила 111 квадратных метров. В результате пожара была уничтожена крыша дома и надворных построек, повреждены стены дома, бани, сарая и гаража, а также мебель и личные вещи. Благодаря умелым действиям пожарных никто не пострадал и огонь не перекинулся на соседние строения.

В селе Север Первомайского района также произошло возгорание в частом жилом доме. На момент прибытия пожарных из крыши дома шел сильный дым. Вследствие слаженных и оперативных усилий пожарных огонь был быстро ликвидирован, пострадавших не допущено. И вновь предварительной причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю предупреждает: строго соблюдайте правила пожарной безопасности при использовании печного отопления. Установите дымовой пожарный извещатель! Эта простая мера уже спасла жизни многих людей.

Алтайские спасатели рассказали, на что обратить внимание, если в доме печь

17:51, 26.09.2021 837

Бийский рабочий