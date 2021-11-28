Бийск: В Алтайском крае кэшбек за летний детский отдых может быть задержан

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В Минобре пояснили, что это связано с большим количеством поступивших заявок

Сроки возврата кэшбека за отдых детей в летних лагерях может быть увеличен.Об этом сообщили в Министерстве образования Алтайского края, отвечая на вопрос о задержке одной из семей, пишет «Толк».

Компенсации могут быть одобрены, но при этом возврат средств может быть немного задержан.

— В связи с увеличенным количеством поступивших заявок сроки начисления возврата денежных средств могут быть увеличены, – сообщили в ведомстве.

Также жителям региона напомнили, что по вопросам, связанным с кэшбеком, можно обратиться во всероссийской круглосуточный call-центр по номеру 8-800-200-34-11.

На сайте Госуслуг можно вновь подать заявление на кэшбек за детский отдых

18:17, 18.10.2021 912

Бийский рабочий