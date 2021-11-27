Бийск: В Алтайском крае установили штрафы за продажу детям энергетиков

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Закон вступит в силу с 1 января 2022 года

Депутаты АКЗС установили ответственность за продажу несовершеннолетним безалкогольных энергетиков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ (зажигалок, газовых баллончиков и пр.). Этот закон был принят в ходе 3-й сессии АКЗС 26 ноября в окончательной редакции, сообщает пресс-служба регионального парламента.

С 1 января 2022 года в регионе будет установлена ответственность за продажу таких товаров детям. Продавцов будет ждать штраф от 500 до 1,5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 3 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц — от 10 до 15 тысяч рублей.

Также устанавливается ответственность за повторное совершение указанного правонарушения (штрафы для граждан — 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 5-10 тысяч рублей, для юридических лиц — 15-20 тысяч рублей).

Полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях наделяются должностные лица органов местного самоуправления. Рассматривать данную категорию дел будут административные комиссии.

В Алтайском крае ребенок погиб, надышавшись газом из баллончика

18:18, 22.09.2021 1135

Бийский рабочий