ГОРНЯК22 27.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Алтайском крае граждане заплатили более 2,2 млрд рублей имущественных налогов

Горняк22
12 часов Ago

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Налогоплательщики региона оплатили больше половины от общей суммы начислений по налогам на транспорт, землю и имущество

Всего в этом году жители края должны уплатить в казну 3,8 млрд рублей. Из них чуть больше половины суммы (2,034 млрд рублей) приходится на транспортный налог, 1,051 млрд рублей – налог на имущество, 657 млн рублей – налог на землю.

Для оплаты налогов осталось меньше недели. Если не исполнить обязательство до 1 декабря 2021 года, начисления превратятся в задолженность и к этой сумме добавится пеня.

Проще и быстрее всего оплатить налоги онлайн. Это можно сделать с помощью сервисов сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин», или мобильного приложения «Налоги ФЛ». В приложениях своих банков.

Также, имущественные налоги можно оплатить в отделениях банков, банкоматах кредитных организаций, почтовых отделениях.

Рассылка писем-уведомлений закончена. Пользователям «Личного кабинета физического лица», уведомления на бумаге не придут, квитанции в электронном виде выгружены в сервис.

В случае неполучения налогового уведомления необходимо обратиться в ближайшую налоговую инспекцию. Также можно позвонить на «горячую линию» ФНС по телефону 8-800-222-22-22, оператор проинформирует об отправке уведомления и начисленных налогах. Получить Уведомление на уплату налогов и оплатить налог можно и в ближайшем офисе МФЦ.

Напоминаем, налоговые уведомления не направляются, если у налогоплательщика есть льготы, вычеты или другие установленные законодательством основания, которые полностью освобождают гражданина от уплаты налога и если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей.

В Алтайском крае граждане заплатили более 2,2 млрд рублей имущественных налогов1

Материалы разработаны в рамках государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае».

Бийский рабочий

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