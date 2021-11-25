Бийск: В Алтайском крае продлили штормпрогноз и ожидают похолодания

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Ночью 26 ноября в край придет похолодание до 20-25 градусов мороза

По сведениям Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сутки 25 и ночью 26 ноября ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, по югу с дождем, налипание мокрого снега и метели. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду, местами возможны порывы до 25-27 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. В связи с этим специалисты продляют штормовое предупреждение.

Так, в крае в ближайшие трое суток умеренные, местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега, метели. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. 25 ноября ночью -5…-10 градусов, по югу местами около 0. Дневные температуры будут колебаться от -3 до +2 градусов, по югу 3-8 градусов тепла. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду. Днем ветер усилится до 12-17 метров в секунду с порывами до 18-23 метров в секунду, по южным и восточным районам до 25-27 метров в секунду.

В последующие двое суток похолодает. Ночью 26 ноября -9…-14 градусов, по северо-западу до -20, 27 ноября 13-18 градусов мороза, местами до -25. Днем 26 ноября столбики термометров покажут -9…-14 градусов, 27 ноября -4…-9, по востоку до -14 градусов. Ветер западных направлений, 6-17 метров в секунду, местами порывы до 18-23 метров в секунду, в южных и восточных районах до 25-27 метров в секунду.

То в жар, то в холод: какая погода будет на Алтае в последнюю неделю ноября

06:07, 21.11.2021 2449

Бийский рабочий