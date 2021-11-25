ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Алтайском крае продлили штормпрогноз и ожидают похолодания

Горняк22
15 часов Ago

0

Ночью 26 ноября в край придет похолодание до 20-25 градусов мороза

По сведениям Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сутки 25 и ночью 26 ноября ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, по югу с дождем, налипание мокрого снега и метели. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду, местами возможны порывы до 25-27 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. В связи с этим специалисты продляют штормовое предупреждение.

Так, в крае в ближайшие трое суток умеренные, местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега, метели. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. 25 ноября ночью -5…-10 градусов, по югу местами около 0. Дневные температуры будут колебаться от -3 до +2 градусов, по югу 3-8 градусов тепла. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду. Днем ветер усилится до 12-17 метров в секунду с порывами до 18-23 метров в секунду, по южным и восточным районам до 25-27 метров в секунду.

В последующие двое суток похолодает. Ночью 26 ноября -9…-14 градусов, по северо-западу до -20, 27 ноября 13-18 градусов мороза, местами до -25. Днем 26 ноября столбики термометров покажут -9…-14 градусов, 27 ноября -4…-9, по востоку до -14 градусов. Ветер западных направлений, 6-17 метров в секунду, местами порывы до 18-23 метров в секунду, в южных и восточных районах до 25-27 метров в секунду.

В Алтайском крае продлили штормпрогноз и ожидают похолодания 1

То в жар, то в холод: какая погода будет на Алтае в последнюю неделю ноября

06:07, 21.11.2021 2449

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения 33- летней жительницы города Камень-на-Оби и ее малолетнего сына — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения 33- летней жительницы города Камень-на-Оби и ее малолетнего сына — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago
Симакова Елена Ивановна, 06.05.1988 г.р. проживавшая в г.Камень-на-Оби, которая 17 ноября 2021 года ушла вместе со своим двухлетним сыном из...
Горняк22: Водитель общественного транспорта предстанет перед судом по обвинению в краже денег с банковской карты пассажира — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Водитель общественного транспорта предстанет перед судом по обвинению в краже денег с банковской карты пассажира — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago
Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении...
Горняк22: Житель Ключевского района признан виновным в совершении нескольких преступлений в отношении знакомой из ревности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Ключевского района признан виновным в совершении нескольких преступлений в отношении знакомой из ревности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago
Собранные Кулундинским межрайонным следственным отделом    следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора...
Горняк22: В Алтайском крае два работника ветеринарной службы предстанут перед судом по обвинению в получении нескольких взяток — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Алтайском крае два работника ветеринарной службы предстанут перед судом по обвинению в получении нескольких взяток — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago
Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении главного...
Горняк22: Бывший сотрудник следственного изолятора подозревается в получении взятки от осужденного — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Бывший сотрудник следственного изолятора подозревается в получении взятки от осужденного — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в...

Читать по теме:

ВТОПЕ: