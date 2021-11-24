ГОРНЯК22 25.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Алтайском крае в ближайшие три дня сохранятся метели и мокрый снег с дождем

Горняк22
21 час Ago

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Погода с 24 по 26 ноября будет крайне неустойчивой – возможны дожди, гололедица, сильный ветер

24 ноября

В утренние часы в среду в Алтайском крае от -2 до -7 градусов, днем температура от -3 до +2. В отдельных районах осадки в виде снега и мокрого снега, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.

25 ноября

В ночь на четверг в Алтайском крае ожидается от + до +5 градусов, по северу – до -10. Днем возможно от -3 до +2, по югу – до +10 градусов. Осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные осадки, метели. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами порывы до 19-24 м/с.

26 ноября

В ночь на пятницу на Алтае уже похолодает: ожидается от -7 до -12 градусов, по северу региона – до -18 градусов мороза. В дневные часы в пятницу от -7 до -12 градусов, по югу  -до-2. Снег, местами в предгорьях сильный; метели, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Алтайском крае в ближайшие три дня сохранятся метели и мокрый снег с дождем1

Гидрометцентр предупредил жителей Сибири о перепадах температуры

14:48, 22.11.2021 658

 

Бийский рабочий

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