Бийск: В Алтайском крае число пенсионеров в 2021 году сократилось на 17 тысяч

3

Убыль пенсионеров в регионе по сравнению с прошлым годом ускорилась

Убыль пенсионеров в Алтайском крае ускорилась еще в 2020 ковидном году. Тогда за год сокращение составило 15 тыс. человек. Однако показатели этого года уже сейчас опережают прошлый.

За 10 месяцев 2021 года в регионе число пенсионеров сократилось более чем на 17 тысяч человек, сообщает «Алтапресс» со ссылкой на данные Алтайкрайстата. Еще более серьезно сокращение наблюдается в категории «пенсионеры по старости» — их стало меньше на 18,4 тыс.

При этом в 2019 году убыль пенсионеров составила лишь 7,9 тысяч человек.

Отмечается, что в целом по стране сокращение числа людей, ушедших на заслуженный отдых, началось после введения пенсионной реформы. Так как выход на заслуженный отдых отложился на более поздние сроки. Кроме того, конечно же, свою роль в увеличении темпов сыграл коронавирус, который люди пожилого возраста переносят тяжелее.

Пенсионеров хотят обязать прививаться: коротко о COVID-ситуации на 22 ноября

07:41, 22.11.2021 1033

Бийский рабочий