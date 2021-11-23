Бийск: В Алтайском крае появился сервис помощи двойникам должников

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Судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее ограничения

Сервис Федеральной службы судебных приставов «Интернет-приемная» пополнилися новым видом обращений для граждан, ошибочно идентифицированных как должников по исполнительным производствам.

Те, кто попал в такую ситуацию теперь смогут оперативно решить свой вопрос с помощью официального сайта ФССП.

Для этого физическим лицам необходимо заполнить форму электронного обращения в сервисе «Интернет-приемная», выбрав тему «Я двойник!», в обязательном порядке для идентификации лица, не являющегося должником по исполнительному производству, необходимо прикрепить документы (ИНН, СНИЛ, паспорт), а также документы, подтверждающие наличие имеющегося ограничения (выписка со счета в банке), принадлежность имущества (свидетельство о регистрации ТС, ПТС, выписка из Росреестра).

Рассмотрение обращения осуществляется аппаратом управления территориального органа ФССП России, на устранение нарушений и ответ заявителю отводится 2 дня.

После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее на гражданина ограничения.

В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организациях, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав примет меры к возврату денежных средств.

Новый сервис призван оперативно решать вопросы, связанные с поступлением в ведомство судебных решений, в которых отсутствуют дополнительные идентификаторы граждан-должников.

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15:15, 20.11.2021 564

Бийский рабочий