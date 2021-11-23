Бийск: В Алтайском крае резко выросло число полученных жителями больничных

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Число работников, уходящих на больничный выросло на треть по сравнению с доковидным 2019 годом

В 2021 году выплаты по больничным в Алтайском крае уже составили 4,2 млрд рублей. Это на 1,1 млрд рублей больше, чем в доковидном 2019 году, сообщила Татьяна Петрова, глава реготделения Фонда соцстраха, пишет «Толк».

При этом, так как 2021 год еще не закончился, не исключено, что цифры не превысят показатель 2020 года. Тогда сумма выплат составила 5,5 млрд рублей, вместе с выплатами тем, кто брал больничные при нахождении на самоизоляции.

Причины такого взрывного роста в ФСС не называют. При этом только понятно, что резко число больничных выросло из-за коронавируса, так как работающим гражданам, при подтвержденном ковиде, полагается больничный минимум на две недели.

Более 114,8 тысячи электронных больничных с апреля 2020-го по март текущего года оформили работающие пенсионеры старше 65 лет. Им выплатили свыше 1 млрд рублей за 1,5 млн дней карантина.

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10:18, 22.11.2021 1932

Бийский рабочий