ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Алтайском крае нашли способ экономить электроэнергию на уличном освещении

Горняк22
14 часов Ago

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В регионе запатентовали устройство управления уровнем светового потока уличного светильника

Алтайские ученые получили патент на устройство управления уровнем светового потока уличного светильника, которое может быть использовано в сетях наружного освещения для снижения потребления электроэнергии в ночное время.

Запатентованное устройство имеет модуль беспроводной связи, который способен принимать и обрабатывать сигналы глобальных навигационных спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС.

— Благодаря изобретению уличный светильник вечером включается на 100% мощности, в 24.00 часа ночи происходит автоматическое снижение светового потока до 50% от номинального значения, а в 06.00 часов утра происходит автоматический переход на 100% мощности до утреннего отключения — пояснили в Министерстве экономического развития Алтайского края.

В Алтайском крае нашли способ экономить электроэнергию на уличном освещении1

В бийском Заречье установят новые светильники

10:50, 13.10.2021 1612

Бийский рабочий

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