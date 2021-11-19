Бийск: В Алтайском крае нашли способ экономить электроэнергию на уличном освещении

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В регионе запатентовали устройство управления уровнем светового потока уличного светильника

Алтайские ученые получили патент на устройство управления уровнем светового потока уличного светильника, которое может быть использовано в сетях наружного освещения для снижения потребления электроэнергии в ночное время.

Запатентованное устройство имеет модуль беспроводной связи, который способен принимать и обрабатывать сигналы глобальных навигационных спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС.

— Благодаря изобретению уличный светильник вечером включается на 100% мощности, в 24.00 часа ночи происходит автоматическое снижение светового потока до 50% от номинального значения, а в 06.00 часов утра происходит автоматический переход на 100% мощности до утреннего отключения — пояснили в Министерстве экономического развития Алтайского края.

В бийском Заречье установят новые светильники

10:50, 13.10.2021 1612

Бийский рабочий