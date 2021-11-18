ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Алтайском крае в два раза вырос спрос на дворников

Горняк22
20 часов Ago

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В Алтайском крае работодатели активно ищут дворников, но оплату предлагают ниже, чем в других регионах

С приходом зимы и снегопадов в Алтайском крае изменился спрос на дворников, данные по вакансиям проанализировали эксперты hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

За первую половину ноября в Алтайском крае было открыто чуть больше 200 вакансий для дворников, это почти два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца (+84%). Большую часть вакансий разместили работодатели из Барнаула (70%), также дворников нанимают компании из Барнаула, Бийска, Белокурихи и других населенных пунктов края.

Чаще всего дворников в Алтайском крае ищут компании из отраслей «Туризм, гостиницы, рестораны», «Медицина и фармацевтика», «Розничная торговля». В 92% вакансий опыт работы не требуется. Обычно работодатели ищут дворников на полную занятость, лишь 16% вакансий предполагают работу по совместительству.

Средняя заработная плата, которую в ноябре предлагают дворникам в Алтайском крае, составляет 21,1 тысячу рублей, что ниже средних зарплатных предложений для этих специалистов в Сибири (25,9 тыс.руб.). При этом больше всего в регионе могут заработать дворники из Красноярского края – 31,7 тысяч рублей, а наименьшие зарплаты в регионе предлагают в Алтайском крае – 21,1 тысяча рублей.

В Алтайском крае в два раза вырос спрос на дворников1

Работодатели Бийска активнее, чем другие ищут контролеров QR-кодов

11:42, 17.11.2021 912

 

Бийский рабочий

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