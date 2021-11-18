Бийск: В Алтайском крае из-за «новогодних рубщиков» усилили охрану за елями

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Специалисты лесничества в Залесовском районе уже выявили незаконную заготовку новогодних деревьев

Как сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, на территории Залесовского лесничества выявлена деятельность «черного» лесоруба – он срубил 16 елей. Ущерб от незаконной рубки составил 144 тысячи рублей. По факту лесонарушения направлено заявление в полицию.

Кроме того, в министерстве напомнили, что с 10 ноября в регионе усилена охрана хвойных молодняков. Рейдовые мероприятия проходят во всех лесничествах края.

В соответствии с действующим законодательством РФ за свежесрубленные новогодние ели (молодые ели, сосны) предусмотрена административная (ст. 8.28 КоАП РФ) и уголовная ответственность (ст. 260 УК РФ).

Штрафные санкции согласно статье 8.28 Кодекса об административных правонарушениях составляют: за одно срубленное дерево от 3 000 до 4 000 рублей, для должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц — от 200 000 до 300 000 рублей. В случае если сумма ущерба составляет 5 000 рублей и более, то эти действия влекут за собой уже уголовную ответственность по статье 260 УК РФ.

К примеру, за одно дерево, незаконно срубленное для новогоднего праздника в защитных лесах, диаметром ствола до 12 см и высотой 1,1-2,0 м, сумма ущерба составляет около 10 000 рублей. За данное нарушение предусмотрена уголовная ответственность по ст. 260 УК РФ. Вследствие чего нарушитель наказывается штрафом в размере до 500 000 рублей, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 100 000 до 200 000 рублей.

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14:35, 16.11.2021 1077

Бийский рабочий