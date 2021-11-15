Бийск: В Алтайском крае научились определять темперамент кошек

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Методика помогает владельцам наладить взаимоотношения с питомцем

Доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ Татьяна Антоненко разработала методику, которая поможет наладить отношение с домашним питомцем. Специалист изучает кошек больше 20 лет и уверена, что у них бывают разные характеры и темпераменты.

Чтобы определить темперамент кошки нужны две одинаковые миски и немного корма. В течение нескольких дней животное приучают то к одной, то к другой миске.

Если процессы возбуждения преобладают, то кошка — холерик. Они часто агрессивны и подвержены стрессам. А вот флегматики наоборот спокойные и контактные, но у них могут быть проблемы с коррекцией плохих привычек.

— Проще всего переучить сангвиника. Он общителен и стрессоустойчив. Но с ним нужно быть готовым к большой активности и любопытству. Кошкам-сангвиникам нужно постоянно обогащать среду. – новыми игрушками или коробками. Чего уж точно не потребует от вас кот-меланхолик, — пишут «Вести Алтай».

Эту методику Татьяна Антоненко проверила почти на тысяче животных. Определив темперамент, она помогает владельцам наладить взаимоотношения с питомцем.

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14:45, 01.03.2021 976

Бийский рабочий