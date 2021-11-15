ГОРНЯК22 15.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Алтайском крае не будет разделения студентов по наличию прививки

Горняк22
11 часов Ago

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Алтайские вузы введут меры профилактики, но разделять студентов на привитых и не привитых не будут

Ранее стало известно, что вузам в России разрешили вводить QR-коды в корпусах учебных заведений. Также СМИ сообщали, что вузы якобы настаивают на обязательной вакцинации всех студентов.

В высших учебных заведениях Алтайского края вводить обязательную вакцинацию для студентов не намерены, узнал «Толк». Большинство вузов планируют ввести профилактические меры, но делить студентов на привитых и не привитых не собираются.

Например, в АлтГТУ с 15 ноября введут смешанный формат обучения. Лекции, которые проходят потоками, переведут в дистанционный формат. Также в вузе рассматривают возможность использования видеоконференцсвязи или вузовской платформы с образовательным контентом.

При этом ряд ограничений все же появится. Например, студентам будут нужны QR-коды для доступа в бассейн и легкоатлетический манеж университета.

В Алтайском крае не будет разделения студентов по наличию прививки1

Вузам в России разрешили вводить QR-коды

09:47, 10.11.2021 754

Бийский рабочий

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