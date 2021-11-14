Бийск: В Алтайском крае с 15 ноября начнут выплаты бизнесу, пострадавшему от пандемии

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Предприниматели, пострадавшие из-за вынужденных выходных дней в ноябре, получат компенсации от государства

Субсидии для предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за ограничительных мероприятий в прошедшие нерабочие дни, начнут выплачивать в Алтайском крае с 15 ноября. Заявления поступили уже от более 3 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, рассказали в пресс-службе правительства края со ссылкой на руководителя краевого управления Федеральной налоговой службы Юрия Куриленко.

— Правительством РФ было принято решение о выплате субсидий предприятиям, которые работают в пострадавших отраслях. Добавилась дополнительная категория — социально ответственные коммерческие организации. На сегодня у нас поступило 3 142 заявления от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выплату субсидий по нерабочим дням. Выплаты начнутся с 15 ноября, — рассказал глава налогового ведомства.

Субсидию смогут получить те предприниматели, которые попали под ограничительные меры после 1 августа 2021 года, в том числе под нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

Добавим, в прошлом году к властям за поддержкой обратилось 15 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, которым было выплачено порядка 1,2 млрд рублей.

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18:16, 08.11.2021 1307

Бийский рабочий