ГОРНЯК22 14.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Алтайском крае с 15 ноября начнут выплаты бизнесу, пострадавшему от пандемии

Горняк22
4 часа Ago

5

Предприниматели, пострадавшие из-за вынужденных выходных дней в ноябре, получат компенсации от государства

Субсидии для предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за ограничительных мероприятий в прошедшие нерабочие дни, начнут выплачивать в Алтайском крае с 15 ноября. Заявления поступили уже от более 3 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, рассказали в пресс-службе правительства края со ссылкой на руководителя краевого управления Федеральной налоговой службы Юрия Куриленко.

— Правительством РФ было принято решение о выплате субсидий предприятиям, которые работают в пострадавших отраслях. Добавилась дополнительная категория — социально ответственные коммерческие организации. На сегодня у нас поступило 3 142 заявления от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выплату субсидий по нерабочим дням. Выплаты начнутся с 15 ноября, — рассказал глава налогового ведомства.

Субсидию смогут получить те предприниматели, которые попали под ограничительные меры после 1 августа 2021 года, в том числе под нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

Добавим, в прошлом году к властям за поддержкой обратилось 15 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, которым было выплачено порядка 1,2 млрд рублей.

В Алтайском крае с 15 ноября начнут выплаты бизнесу, пострадавшему от пандемии1

Мы все связаны: алтайские предприниматели сняли видео о локдауне

18:16, 08.11.2021 1307

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Информационный центр СК РФ: Ответственность за изготовление и использование поддельных сертификатов о прохождении вакцинации — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Информационный центр СК РФ: Ответственность за изготовление и использование поддельных сертификатов о прохождении вакцинации — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
4 часа Ago
Сертификат о вакцинации является официальным документом, который подтверждает прохождение гражданином профилактических мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекционных болезней.Листай карточки и #Узнавай о...
Горняк22: СК РФ: Услуги тех, кто выписал вам липовый сертификат, квалифицируются по статье уголовного закона — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: СК РФ: Услуги тех, кто выписал вам липовый сертификат, квалифицируются по статье уголовного закона — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
4 часа Ago
Принять верное решение порой не просто. Особенно когда информация вокруг противоречива. Одно можно сказать с уверенностью: сложная эпидемиологическая ситуация касается...
Горняк22: Умер экс-начальник краевого управления автомобильного транспорта Василий Величко

Горняк22: Умер экс-начальник краевого управления автомобильного транспорта Василий Величко

Горняк22
4 часа Ago
Свеча памяти Фото: pexels.com До последнего времени Величко являлся председателем Совета ветеранов Алтайского краевого управления автомобильного транспорта 10 ноября ушел...

Читать по теме:

ВТОПЕ: