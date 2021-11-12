Бийск: В Алтайском крае антимасочников стали чаще наказывать штрафами

1

В регионе продолжаются рейды по соблюдению масочного режима

В Алтайском крае продолжаются рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима. Проверяющие посещают торговые объекты и общественные места, где находиться без средств защиты органов дыхания запрещено.

Рейды усилили ещё в октябре, когда число заболевших начало стремительно расти. Если вначале нарушители могли отделаться предупреждением, то сейчас всё чаще в судах назначаются штрафы.

У горожан много вопросов к общественному транспорту. Далеко не во всех автобусах соблюдаются предписания. И это несмотря на то, что штрафы немаленькие. Ульяна Калинина, заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора напомнила о том, какое наказание могут понести антимасочники.

Спецгруппы полицейских для выявления антимасочников создадут в Алтайском крае

13:47, 11.11.2021 883

Бийский рабочий