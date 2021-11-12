Бийск: В Алтайском крае ежедневно умирает порядка 30 больных с коронавирусом
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С начала ноября в регионе каждый день умирает от 26 до 35 человек с диагнозом COVID-19
За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 510 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 393 пациента, умерло 29 человек, от COVID-19-28.
За минувшие сутки в крае зарегистрировано 510 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:
- Барнаул — 130,
- Бийск — 43,
- Рубцовск — 31,
- Заринск — 21,
- Алейск — 15,
- Локтевский, Табунский районы — по 12 заболевших,
- Новоалтайск, Алейский район — по 11,
- Калманский, Михайловский, Смоленский районы – по 10,
- Волчихинский, Егорьевский, Мамонтовский, Первомайский, Третьяковский районы — по 9,
- Благовещенский, Завьяловский, Змеиногорский, Немецкий национальный, Романовский, Топчихинский, Угловский районы — по 8,
- Каменский, Петропавловский, Тогульский районы – по 7,
- Кулундинский район — 6,
- Ключевской, Поспелихинский, Родинский, Тальменский, Троицкий, Шипуновский районы – по 5,
- ЗАТО Сибирский, Залесовский, Косихинский районы – по 4,
- Камень-на-Оби, Павловский, Рубцовский районы — по 3,
- Белокуриха, Крутихинский, Хабарский районы — по 2,
- Бурлинский, Заринский, Новичихинский, Советский, Солонешенский, Солтонский, Суетский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы – по 1.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 94 044 человека, в т. ч. 7463 ребенка. Выздоровели 65 440 человек (+ 393). Умерли 6 600 человек (+ 29), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 215 человек (+ 28), иные причины смерти – 1 385 человек (+ 1).
По состоянию на11 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3844 человека. Кроме этого, 374 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 846, из них подключено к аппаратам ИВЛ –297.
Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360. Резервных коек — 628.
42 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.490 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Путину доложили о нехватке медицинского кислорода в Алтайском крае
14:21, 11.11.2021 1153