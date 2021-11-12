ГОРНЯК22 13.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Алтайском крае ежедневно умирает порядка 30 больных с коронавирусом

Горняк22
20 часов Ago

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С начала ноября в регионе каждый день умирает от 26 до 35 человек с диагнозом COVID-19

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 510 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 393 пациента, умерло 29 человек, от COVID-19-28.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 510 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

  • Барнаул — 130,
  • Бийск — 43,
  • Рубцовск — 31,
  • Заринск — 21,
  • Алейск — 15,
  • Локтевский, Табунский районы — по 12 заболевших,
  • Новоалтайск, Алейский район — по 11,
  • Калманский, Михайловский, Смоленский районы – по 10,
  • Волчихинский, Егорьевский, Мамонтовский, Первомайский, Третьяковский районы — по 9,
  • Благовещенский, Завьяловский, Змеиногорский, Немецкий национальный, Романовский, Топчихинский, Угловский районы — по 8,
  • Каменский, Петропавловский, Тогульский районы – по 7,
  • Кулундинский район — 6,
  • Ключевской, Поспелихинский, Родинский, Тальменский, Троицкий, Шипуновский районы – по 5,
  • ЗАТО Сибирский, Залесовский, Косихинский районы – по 4,
  • Камень-на-Оби, Павловский, Рубцовский районы — по 3,
  • Белокуриха, Крутихинский, Хабарский районы — по 2,
  • Бурлинский, Заринский, Новичихинский, Советский, Солонешенский, Солтонский, Суетский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы – по 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 94 044 человека, в т. ч. 7463 ребенка. Выздоровели 65 440 человек (+ 393). Умерли 6 600 человек (+ 29), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 215 человек (+ 28), иные причины смерти – 1 385 человек (+ 1).

По состоянию на11 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3844 человека. Кроме этого, 374 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 846, из них подключено к аппаратам ИВЛ –297.

Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360. Резервных коек — 628.

42 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.490 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

В Алтайском крае ежедневно умирает порядка 30 больных с коронавирусом1

Путину доложили о нехватке медицинского кислорода в Алтайском крае

14:21, 11.11.2021 1153

Бийский рабочий

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