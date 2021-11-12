ГОРНЯК22 13.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Алтайском крае начался сезон гриппа

Горняк22
20 часов Ago

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В регионе начали фиксировать случаи заболевания гриппом

В Алтайском крае за первую неделю ноября зарегистрировано 21,0 тыс. случаев заболевания ОРВИ. При этом при лабораторных исследованиях среди заболевших ОРВИ отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии (риновирусы, бокавирусы), а также циркуляция вируса гриппа А/H1N1/2009.

На 9 ноября в крае в связи с отсутствием более 20% детей по причине заболевания ОРВИ полностью закрыто две школы, на дистанционном обучении находятся 56 классов в 31-ой школе и 32 группы в 16-ти дошкольных учреждениях.

Прививочная кампания против гриппа  в Алтайском крае еще продолжается. Всего осенью этого года в регионе планируется привить из федерального бюджета 1,398 млн. человек. По данным на 5 ноября в крае привито 415,2 тыс. чел. – 17,9% населения.

— В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции вакцинация от гриппа становится особенно актуальной. Установлено, что одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-CoV-2 приводит к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода, — поясняют в Роспотребнадзоре Алтайского края.

Напомним, прошлый сезон в России стал уникальным — медики регистрировали лишь единичные случаи гриппа.

В Алтайском крае начался сезон гриппа1

Уникальное явление: впервые в истории наблюдений эпидсезон прошел без гриппа

09:58, 20.03.2021 922

Бийский рабочий

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