ГОРНЯК22 11.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Алтайском крае пройдут проверки организаций на число привитых сотрудников

Горняк22
7 часов Ago

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С 15 ноября в Алтайском крае начнутся проверки организаций на число вакцинированных сотрудников

Роспотребнадзор проверит сферы, в которых согласно постановлению главного санитарного врача от коронавируса должно быть привито не менее 80% сотрудников. Об этом пресс-службе мэрии Барнаула сообщила начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Лариса Зубова.

Главный эпидемиолог края Ирина Переладова отметила, что сегодня стоит задача – привить 80% населения в целом, только тогда мы получим иммунную защиту.

— Сегодня мы находимся в красной зоне, ситуация тяжелая, ограничения, которые вводятся, необходимы, и от того, как мы их выполним, будет зависеть эпидемиологическая ситуация в ближайшем будущем,- подчеркнула Ирина Переладова.

На сегодняшний день в Алтайском крае прививается 860 666 человек, в том числе: 90 896 человек получили первую прививку; 748 954 человека полностью привиты. Кроме того, 20 816 человек уже получили повторную вакцинацию.

В Алтайском крае пройдут проверки организаций на число привитых сотрудников1

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08:20, 09.10.2021 2506

Бийский рабочий

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