Бийск: В Алтайском крае предлагают увеличить МРОТ до 16,6 тысяч рублей

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Алтайский краевой союз организаций профсоюзов выступил с предложением увеличить МРОТ

Председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов предложил установить размер минимальной заработной платы в крае на 2022 год в размере 16638 рублей, без учёта районного коэффициента, компенсационных и стимулирующих выплат.

В организации пояснили, что последние три года МРОТ в регионе не менялся и составлял 13 000 рублей. При этом

— На сегодняшний день размер заработных плат в крае вызывает много вопросов. Так, официальная статистика говорит, что в I полугодии 2021 г. средняя зарплата в крае составляла 31328 рублей. Однако инфляция у нас, к сожалению, несколько выше, чем в целом по стране, — пояснил Иван Панов.

Алтайские профсоюзы сейчас находятся в стадии переговоров с работодателями и Правительством по минимальной заработной плате в крае.

— Исходя из амбициозных планов Правительства Алтайского края – увеличить в 2022 году на 15,9% зарплату бюджетников, власть задала определенный темп. Профсоюзы согласны с этим. Если хотим выйти из аутсайдеров среди регионов по уровню заработной платы, мы должны её не просто индексировать на процент инфляции, а двигаться опережающими темпами, — считает председатель организации.

Панов отметил, что, по его мнению, реальный сектор экономики должен стать драйвером в вопросе увеличения и роста заработных плат в крае.

В правительстве РФ пообещали повысить МРОТ в 2022 году

16:35, 22.09.2021 783

Бийский рабочий