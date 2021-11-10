ГОРНЯК22 10.11.2021
Алтайский край

Бийск: В автобусах, на почте и в больнице: бийчане определили, где точно нет ковида

Горняк22
44 минуты Ago

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В некоторых общественных местах меры предосторожности или грубо нарушаются, или не соблюдаются вовсе

Пока в полупустом торговом центре важный охранник просматривает QR-код и паспорт входящего, процедура безопасности практически «обнуляется», стоит пойти куда-то еще.

У большинства горожан нет личного транспорта. Приходится пользоваться общественным: трамваем, автобусом, маршрутками.

В автобусах, на почте и в больнице: бийчане определили, где точно нет ковида 1

Не повезло: в Бийске объяснили проблемы с общественным транспортом

09:58, 03.11.2021 4238

Хорошо, если можно выбирать, на чём ехать. Некоторые популярные направления настолько востребованы, что ожидание транспорта и последующий заход в него превращается в квест. После которого даже известная «Игра в Кальмара» кажется детской забавой.

  • – Люди чуть ли не вываливаются с газели №101. Про заразу – вообще молчу, – пишет горожанка в соцсети bsk.22.incident.
  • – В 101-ой газели всегда битком народу, как и в №17, и в №6. У людей выбора нет.
  • – Спокойно! Зараза только в кинотеатрах и бутиках! Так что прижимаемся плотнее, так теплее!
  • – Коронавирусу в такой толкотне не хватает кислорода, и он погибает.
В автобусах, на почте и в больнице: бийчане определили, где точно нет ковида 2 Фото: bsk.22.incident Понимая всю абсурдность ситуации, бийчане иронизируют: плотно прижавшись проехать в маршрутке – можно, а в магазин уже нельзя.

Пока стоит относительно теплая погода, юмор еще уместен. Но впереди морозы, и нестабильное расписание транспорта вредит не только нервам, эпидемической ситуации, но и здоровью. Дети, ожидающий свой автобус на остановке, могут даже получить обморожение.

  • – Раньше плюс к газелям ходил вовремя автобус, а сейчас почему-то перестал. Люди по утрам не могут вовремя на работу попасть!
  • – Подайте идею, будут не более определенного количества людей впускать, а остальные ни на работу, ни домой не попадут. Кто не успел, тот опоздал. Никто не станет больше автобусов на маршрут выпускать, чтобы возить по десять человек. Им это невыгодно.
  • – Постойте сами часок на холоде, да с ребенком. Например, после тренировки. Уже после остановки «Детская поликлиника» шансов нет войти. Спасибо за совет ходить пешком, но знаете, далековато 20 км с лишним. Бывает, дочь приедет с другого города с большой сумкой, больше часа стоит.

Бийчане отмечают, что действительно, некоторое время назад было больше порядка, и автобусы ходили по расписанию. Если пропустил один, можно зайти в магазин погреться, пока подойдет второй.

– А сейчас толкутся все на остановке, боятся отойти… А они переполненные мимо проезжают! Прошлой зимой в минус тридцать полтора часа стояли на Гилева.

Такое ощущение, что коронавирус поселился только в торговых центрах и учреждениях культуры. Между тем, даже простая оплата коммуналки – потенциальный фактор «что-то подхватить» в толпе ожидающих своей очереди.

  • – Я сегодня имел неосторожность попасть в отделение почты, забрать посылку. Народу – как кильки в банке, орут друг на друга, на операторов, про дистанцию. Но никто ни на миллиметр не сдвигается с места.
  • – На почте до 10-го числа лучше не появляться. Там пенсионеры коммуналку оплачивают. И самое интересное, они днём как будто не могут, именно к 17:00, когда с работы идешь, их там тьма.

В больнице ситуация не лучше, а к соблюдению простой эпидемиологической предосторожности: ношению маски, обработке рук, относятся спустя рукава не только больные, но и персонал поликлиники.

Как заявила во время онлайн-конференции Ульяна Калинина, замруководителя алтайского Роспотребнадзора, пока QR-коды в транспорте вводить не будут. А в дальнейшем всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

– Сейчас не нужно доказывать, что вы вакцинированы от коронавируса ни в общественном транспорте, ни на железнодорожном или автовокзале, – подтвердила она.

Бийский рабочий

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