ГОРНЯК22 10.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Алтайском крае на дистанционное обучение перевели только 1% учащихся

Горняк22
43 минуты Ago

0

В общей сложности во второй четверти удаленно учиться в регионе начали 2 822 школьника

В школах Алтайского края началась вторая учебная четверть для 275 тысяч школьников. По предварительным данным Министерства образования и науки региона, с 8 ноября очно вышли на занятия образовательные организации всех муниципалитетов.

По словам начальника отдела общего образования и оценочных процедур ведомства Натальи Полосиной, в 18 муниципалитетах ввели дистанционное обучение для 2822 детей — это около одного процента от общего числа школьников. Также в Ребрихинском, Усть-Калманском и Шелаболихинском районах планируют продлить каникулы для 242 учащихся, что составляет одну десятую процента от общего числа школьников.

— Форму обучения на сегодняшний день в сложной санитарно-эпидемиологической ситуации выбирает прежде всего директор школы, и организация учебного процесса — прерогатива директора школы. Как и ранее, в образовательных учреждениях будут соблюдаться все санитарные меры, предписанные Роспотребнадзором: термометрия, разобщение классов и другие, — пояснила Наталья Полосина.

Входы в общеобразовательные организации, столовые, санузлы оснастили антисептическими средствами с дозаторами. В соответствии с утвержденным графиком в помещениях проводят санитарную обработку и проветривание, регулярно обеззараживают воздух рециркуляторами и бактерицидными лампами. Предметы общего пользования дезинфицируют антисептическими средствами. На входе проводят термометрию с использованием бесконтактных термометров и входных фильтров.

В то же время с 8 ноября три алтайских вуза перевели своих студентов на дистанционное обучение – это Алтайский государственный аграрный университет, Алтайский государственный технический университет (вместе с ним Бийский политический институт) и Алтайский государственный педагогический университет.

Напомним, ранее Минобрнауки РФ разрешило российским вузам уводить студентов на дистант после окончания нерабочих дней. При этом при введении самостоятельной работы студентов должны обеспечить методической поддержкой и за три дня предупредить об объеме работы.

Известно, что в техническом университете дистант продлится по меньшей мере до 14 ноября, а в педагогическом – до 15 ноября.

В Алтайском крае на дистанционное обучение перевели только 1% учащихся 1

Родители в Алтайском крае остались недовольны решением отправить детей в школы

08:15, 08.11.2021 2888

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Следственным отделом по городу Рубцовск СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство двух местных жителей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственным отделом по городу Рубцовск СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство двух местных жителей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
24 минуты Ago
Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений,...
Горняк22: В Алтайском крае несовершеннолетний житель Панкрушихинского района предстанет перед судом по обвинению в незаконной рубке лесных насаждений — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Алтайском крае несовершеннолетний житель Панкрушихинского района предстанет перед судом по обвинению в незаконной рубке лесных насаждений — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
24 минуты Ago
Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17 –...
Горняк22: Житель города Алейска признан виновным в покушении на убийство несовершеннолетнего сына — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель города Алейска признан виновным в покушении на убийство несовершеннолетнего сына — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
24 минуты Ago
Собранные Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения...
Горняк22: Житель города Барнаула признан виновным в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних мальчиков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель города Барнаула признан виновным в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних мальчиков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
24 минуты Ago
Собранные следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом...
Горняк22: Главврач барнаульской больницы стал заместителем министра Попова

Горняк22: Главврач барнаульской больницы стал заместителем министра Попова

Горняк22
33 минуты Ago
Сергей Воронкин Фото: zdravalt.ru Новый замминистра ранее работал врачом-анестезиологом-реаниматологом, а также поочередно возглавлял две больницы в Алтайском крае Бывший главный...

Читать по теме:

ВТОПЕ: