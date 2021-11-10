Бийск: В Алтайском крае на дистанционное обучение перевели только 1% учащихся

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В общей сложности во второй четверти удаленно учиться в регионе начали 2 822 школьника

В школах Алтайского края началась вторая учебная четверть для 275 тысяч школьников. По предварительным данным Министерства образования и науки региона, с 8 ноября очно вышли на занятия образовательные организации всех муниципалитетов.

По словам начальника отдела общего образования и оценочных процедур ведомства Натальи Полосиной, в 18 муниципалитетах ввели дистанционное обучение для 2822 детей — это около одного процента от общего числа школьников. Также в Ребрихинском, Усть-Калманском и Шелаболихинском районах планируют продлить каникулы для 242 учащихся, что составляет одну десятую процента от общего числа школьников.

— Форму обучения на сегодняшний день в сложной санитарно-эпидемиологической ситуации выбирает прежде всего директор школы, и организация учебного процесса — прерогатива директора школы. Как и ранее, в образовательных учреждениях будут соблюдаться все санитарные меры, предписанные Роспотребнадзором: термометрия, разобщение классов и другие, — пояснила Наталья Полосина.

Входы в общеобразовательные организации, столовые, санузлы оснастили антисептическими средствами с дозаторами. В соответствии с утвержденным графиком в помещениях проводят санитарную обработку и проветривание, регулярно обеззараживают воздух рециркуляторами и бактерицидными лампами. Предметы общего пользования дезинфицируют антисептическими средствами. На входе проводят термометрию с использованием бесконтактных термометров и входных фильтров.

В то же время с 8 ноября три алтайских вуза перевели своих студентов на дистанционное обучение – это Алтайский государственный аграрный университет, Алтайский государственный технический университет (вместе с ним Бийский политический институт) и Алтайский государственный педагогический университет.

Напомним, ранее Минобрнауки РФ разрешило российским вузам уводить студентов на дистант после окончания нерабочих дней. При этом при введении самостоятельной работы студентов должны обеспечить методической поддержкой и за три дня предупредить об объеме работы.

Известно, что в техническом университете дистант продлится по меньшей мере до 14 ноября, а в педагогическом – до 15 ноября.

Родители в Алтайском крае остались недовольны решением отправить детей в школы

08:15, 08.11.2021 2888

Бийский рабочий