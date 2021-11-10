Бийск: В Алтайском крае уже 600 дней действует режим повышенной готовности

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Бийчане забыли, что режим был введен еще весной 2020 года

Вчера «БР» сообщал о том, какие документы могут попросить предъявлять граждан вместе с QR-кодом при входе в торговые центры. Вопреки расхожему мнению, это может быть не только паспорт.

Требование предъявления документа, удостоверяющего личность, у региональном управлении Роспотребнадзора пояснили тем, что в крае объявлен режим повышенной готовности.

В социальных сетях такое сообщение было принято в штыки. Многие уверяли, что ни о каком введении особого режима не слышали и сопровождали свои посты многочисленными смайликами.

Фото: instagram.com/biysk_moy_gorod/ На самом деле, режим повышенной готовности в регионе действует уже 600 дней, сейчас идет 601-й.

Постановление правительства Алтайского края об этом губернатор Виктор Томенко подписал еще 18 марта 2020 года. Причина — угроза распространения новой коронавирусной инфекции.

Подробности: как будет действовать режим повышенной готовности в крае

09:10, 19.03.2020 1953

Режим повышенной готовности был введен во всех регионах страны.

Согласно постановлению Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации» все должны иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность.

Бийский рабочий